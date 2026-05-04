Goalpara West Assembly Election Result 2026 (गोलपारा पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की गोलपारा पश्चिम विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। गोलपारा पश्चिम विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Abdur Rashid Mandal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Asom Gana Parisad ने Sheikh Shah Alom को उम्मीदवार बनाया। गोलपारा पश्चिम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के अब्दुर राशिद मंडल ने जीत हासिल की थी। गोलपारा पश्चिम सीट पर हार जीत का अंतर 46024 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Asom Gana Parisad उम्मीदवार शेख शाह आलम को हराया था।

गोलपारा पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Goalpara West Election Result 2026

यहां देखें गोलपारा पश्चिम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Goalpara West (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गोलपारा पश्चिम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dhanjeep Prasad Rabha Rs 52,75,408 ~ 52 Lacs+ / Rs 4,40,884 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate Markline Marak Rs 10,08,055 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Professional Mritunjay Rabha / Cases Age Education 0 35 12th Pass Pabitra Rabha Rs 37,38,935 ~ 37 Lacs+ / Rs 7,64,391 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 0 30 Graduate Suresh Chandra Rabha Rs 7,85,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 8th Pass

गोलपारा पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Goalpara West Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गोलपारा पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abdur Rashid Mandal 2016 Abdur Rashid Mandal 2011 Seikh Shah Alom

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।