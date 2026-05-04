Goalpara East Assembly Election Result 2026 (गोलपारा पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की गोलपारा पूर्व विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। गोलपारा पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Abul Kalam Rasheed Alam को उम्मीदवार बनाया। वहीं Asom Gana Parisad ने Jyotish Das को उम्मीदवार बनाया। गोलपारा पूर्व सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के अबुल कलाम रशीद आलम ने जीत हासिल की थी। गोलपारा पूर्व सीट पर हार जीत का अंतर 45248 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Asom Gana Parisad उम्मीदवार ज्योतिष दास को हराया था।

गोलपारा पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Goalpara East Election Result 2026

यहां देखें गोलपारा पूर्व की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Goalpara East (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गोलपारा पूर्व विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdur Rahim Zibran Rs 4,21,72,308 ~ 4 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 12th Pass Abdur Rashid Mandal Rs 1,50,86,055 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Others Abul Kalam Hussain / Cases Age Education 0 62 12th Pass Abul Kalam Rasheed Alam Rs 5,85,01,458 ~ 5 Crore+ / Rs 1,22,66,765 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 54 Graduate Animul Hoque Choudhury Rs 71,80,703 ~ 71 Lacs+ / Rs 2,30,563 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 42 12th Pass Ayub Ali Mollah / Cases Age Education 0 52 10th Pass Dhanjeep Prasad Rabha Rs 52,75,408 ~ 52 Lacs+ / Rs 4,40,884 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 46 Graduate Hafiz Bashir Ahmed Rs 1,20,48,760 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 65 Post Graduate Indira Medhi / Cases Age Education 0 53 Graduate Jamil Hussain Rs 67,51,580 ~ 67 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 42 10th Pass Jinna Amir Hussain Rs 8,16,500 ~ 8 Lacs+ / Rs 3,88,600 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Mohibul Islam / Cases Age Education 0 54 Graduate Ranjan Sarkar Rs 94,05,244 ~ 94 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 8th Pass Sheikh Md Jiaul Haque Rs 4,25,130 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Graduate Professional

गोलपारा पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Goalpara East Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गोलपारा पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Abul Kalam Rasheed Alam 2016 Abul Kalam Rasheed Alam 2011 Monowar Hussain

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।