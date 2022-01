गोवाः प्रमोद सावंत के मंत्री समेत 1 विधायक का इस्तीफा, बीजेपी को लगा झटका, कांग्रेस में जाने के कयास

गोवा में सत्तारूढ़ बीजेपी के मंत्री माइकल लोबो व पार्टी के एक अन्य विधायक प्रवीण जान्त्ये ने अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। हालांकि, भाजपा की गोवा इकाई का कहना है कि इससे 14 फरवरी को होने वाले चुनाव में पार्टी की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कुछ दलबदलू सुशासन के एजेंडे को प्रभावित नहीं कर सकते। उन्होंने विश्वास जताया कि गोवा की जनता एक बार फिर उनकी पार्टी के लिए मतदान कर उसे एक और कार्यकाल के लिए सत्ता में लाएगी।

कलंगुट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे और राज्य बंदरगाह तथा अपशिष्ट प्रबंधन विभागों का प्रभार संभाल रहे लोबो ने आज सुबह अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ गोवा विधानसभा के अध्यक्ष को भेज दिया। सूत्रों के अनुसार वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं देखूंगा कि आगे मुझे क्या कदम उठाने हैं। मैंने भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया है।

कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं पर लोबो ने कहा कि उनकी अन्य राजनीतिक दलों से बातचीत चल रही है। उन्होंने दावा किया कि लोग इस तटीय राज्य में भाजपा के शासन से नाखुश हैं। उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने मुझसे कहा कि भाजपा अब आम लोगों की पार्टी नहीं रही। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता महसूस कर रहे हैं कि पार्टी अनदेखी कर रही है।

Bharatiya Janata Party is a big family that continues to serve the motherland with full devotion! A few defections, to fulfil the agenda of greed and personal interests cannot deter our agenda of Good Governance. 1/2

Goan people have seen BJP’s governance and development model for a decade and I am sure that they will give us another term in their service. Jai Hind, Jai Goa. 2/2

— Dr. Pramod Sawant (@DrPramodPSawant) January 10, 2022