Ghatal Assembly Election Result 2026 (घाटाल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की घाटाल विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। घाटाल विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sital Kapat को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Shankar Dolai को उम्मीदवार बनाया। घाटाल सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के शीतल कपट ने जीत हासिल की थी। घाटाल सीट पर हार जीत का अंतर 966 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार शंकर डोलाई को हराया था।

घाटाल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Ghatal Election Result 2026

यहां देखें घाटाल की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Ghatal (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें घाटाल विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bivash Singha Rs 4,55,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 1,06,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 32 Post Graduate Kaberi Dolui Rs 27,515 ~ 27 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 10th Pass Khagendra Dolai / Cases Age Education 0 35 12th Pass Narugopal Dolui Rs 48,16,170 ~ 48 Lacs+ / Rs 5,84,000 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 56 10th Pass Ruma Patra Rs 42,004 ~ 42 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 8th Pass Santi Nath Satick / Cases Age Education 0 57 Post Graduate Shyamali Sardar Rs 37,37,636 ~ 37 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 Post Graduate Sital Kapat Rs 26,00,817 ~ 26 Lacs+ / Rs 10,01,808 ~ 10 Lacs+ Cases Age Education 7 36 12th Pass Sujay Dolai / Cases Age Education 0 43 5th Pass

घाटाल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Ghatal Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें घाटाल में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sital Kapat 2016 Shankar Dolai 2011 Shankar Dolai

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।