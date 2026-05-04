Gazole Assembly Election Result 2026 (गाज़ोल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की गाज़ोल विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। गाज़ोल विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Chinmoy Deb Barman को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Basanti Barman को उम्मीदवार बनाया। गाज़ोल सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के चिनमय देब बर्मन ने जीत हासिल की थी। गाज़ोल सीट पर हार जीत का अंतर 1798 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार बसंती बारमैन को हराया था।

गाज़ोल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Gazole Election Result 2026

यहां देखें गाज़ोल की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Gazole (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गाज़ोल विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bijoy Kumar Biswas Rs 7,10,500 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 Graduate Professional Chandan Mandal Rs 20,77,524 ~ 20 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 12th Pass Chinmoy Deb Barman / Cases Age Education 5 42 Post Graduate Kshitish Chandra Sarkar Rs 94,79,300 ~ 94 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 10th Pass Minoti Sarkar Rs 23,31,000 ~ 23 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Illiterate Mirana Sarkar / Cases Age Education 0 46 12th Pass Prasenjit Das Rs 22,56,000 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 Post Graduate Prem Chowdhury Rs 41,25,866 ~ 41 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 39 Post Graduate Ratan Roy / Cases Age Education 0 38 Graduate Sudipta Roy Rs 8,63,000 ~ 8 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 Graduate Supen Kumar Roy Rs 91,43,480 ~ 91 Lacs+ / Rs 85,000 ~ 85 Thou+ Cases Age Education 0 57 10th Pass Sushil Chandra Barman / Cases Age Education 0 44 12th Pass Ujjwal Barman Rs 56,000 ~ 56 Thou+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 37 8th Pass

गाज़ोल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Gazole Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गाज़ोल में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Chinmoy Deb Barman 2016 Dipali Biswas 2011 Sushil Chandra Ray

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।