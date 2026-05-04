Gauripur Assembly Election Result 2026 (गौरीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की गौरीपुर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। गौरीपुर विधानसभा सीट पर इस बार All India United Democratic Front ने Nizanur Rahman को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Banendra Kumar Mushahary को उम्मीदवार बनाया। गौरीपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India United Democratic Front के निज़ानुर रहमान ने जीत हासिल की थी। गौरीपुर सीट पर हार जीत का अंतर 48845 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बनेंद्र कुमार मुशाहारी को हराया था।

गौरीपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Gauripur Election Result 2026

यहां देखें गौरीपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Gauripur (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गौरीपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdus Sobahan Ali Sarkar Rs 62,60,088 ~ 62 Lacs+ / Rs 17,60,000 ~ 17 Lacs+ Cases Age Education 0 50 Graduate Abul Miah Rs 2,34,17,790 ~ 2 Crore+ / Rs 60,99,679 ~ 60 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Graduate Afzal Hossain / Cases Age Education 0 42 12th Pass Firuzul Islam Rs 10,71,000 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 12th Pass Jabbar Ali Rs 48,01,264 ~ 48 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Post Graduate Mehetabul Haque / Cases Age Education 0 48 Graduate Nizanur Rahman Rs 1,37,67,108 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 53 Graduate Saidur Rahman Sarkar Rs 44,78,920 ~ 44 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Post Graduate Sheikh Monshur Rahman / Cases Age Education 0 66 Graduate

गौरीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Gauripur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गौरीपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nizanur Rahman 2016 Nijanur Rahman 2011 Banendra Kumar Mushahary

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।