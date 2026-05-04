Garbeta Assembly Election Result 2026 (गरबेटा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की गरबेटा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। गरबेटा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Uttara Singha (Hazra) को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Madan Ruidas को उम्मीदवार बनाया। गरबेटा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के उत्तर सिंघा हाजरा ने जीत हासिल की थी। गरबेटा सीट पर हार जीत का अंतर 10572 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार मदन रुइदास को हराया था।

गरबेटा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Garbeta Election Result 2026

यहां देखें गरबेटा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Garbeta (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गरबेटा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ghosh Tapan Kumar Rs 5,04,21,733 ~ 5 Crore+ / Rs 1,91,62,964 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 11 64 Post Graduate Madhuri Maiti Rs 3,31,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Literate Pradip Lodha / Cases Age Education 1 65 Graduate Siddhartha Bishai Rs 35,05,821 ~ 35 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 12th Pass Sk. Md. Mokhdum Rs 5,23,560 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 31 10th Pass Tapas Kumar Mishra / Cases Age Education 0 57 10th Pass Uttara Singha (Hazra) Rs 2,47,11,051 ~ 2 Crore+ / Rs 21,73,000 ~ 21 Lacs+ Cases Age Education 1 61 Graduate

गरबेटा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Garbeta Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गरबेटा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Uttara Singha Hazra 2016 Ashis Chakraborty 2011 Susanta Ghosh

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।