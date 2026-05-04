Gangarampur Assembly Election Result 2026 (गंगारामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की गंगारामपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। गंगारामपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Satyendra Nath Ray को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Goutam Das को उम्मीदवार बनाया। गंगारामपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सत्येंद्र नाथ रे ने जीत हासिल की थी। गंगारामपुर सीट पर हार जीत का अंतर 4592 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार गौतम दास को हराया था।

गंगारामपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Gangarampur Election Result 2026

यहां देखें गंगारामपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Gangarampur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गंगारामपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amrita Barman Rs 6,16,555 ~ 6 Lacs+ / Rs 3,50,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 37 Graduate Biplab Barman Rs 91,97,995 ~ 91 Lacs+ / Rs 32,18,216 ~ 32 Lacs+ Cases Age Education 0 38 Doctorate Goutam Das / Cases Age Education 0 52 Graduate Jatindra Nath Barman Rs 11,006 ~ 11 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 8th Pass Jui Barman Rs 48,36,430 ~ 48 Lacs+ / Rs 13,13,700 ~ 13 Lacs+ Cases Age Education 0 30 Post Graduate Sadhan Biswas / Cases Age Education 0 37 10th Pass Satyendra Nath Roy Rs 13,96,200 ~ 13 Lacs+ / Rs 18,61,000 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 2 69 10th Pass Tarun Ray Rs 30,28,000 ~ 30 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Graduate

गंगारामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Gangarampur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गंगारामपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Satyendra Nath Ray 2016 Goutam Das 2011 Satyendra Nath Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।