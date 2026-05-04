Galsi Assembly Election Result 2026 (गालसी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की गालसी विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। गालसी विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Nepal Ghorui को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Bikash Biswas को उम्मीदवार बनाया। गालसी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के नेपाल घोरुई ने जीत हासिल की थी। गालसी सीट पर हार जीत का अंतर 19262 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार विकास बिस्वास को हराया था।

गालसी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Galsi Election Result 2026

यहां देखें गालसी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Galsi (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गालसी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Alok Kumar Majhi Rs 68,29,060 ~ 68 Lacs+ / Rs 12,35,400 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 3 43 Graduate Amlan Krishna Sarkar Rs 33,14,424 ~ 33 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Post Graduate Debasish Biswas / Cases Age Education 0 53 12th Pass Kishor Biswas Rs 5,70,000 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 10th Pass Manimala Das Rs 63,90,464 ~ 63 Lacs+ / Rs 90,000 ~ 90 Thou+ Cases Age Education 0 50 Graduate Raju Patra / Cases Age Education 4 35 8th Pass Senapati Bagdi Rs 60,200 ~ 60 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 10th Pass Surya Bagdi Rs 2,08,600 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 8th Pass

गालसी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Galsi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गालसी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nepal Ghorui 2016 Alok Kumar Majhi 2011 Sunil Kr. Mondal

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।