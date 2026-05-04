Gaighata Assembly Election Result 2026 (गायघटा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की गायघटा विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। गायघटा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Subrata Thakur को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Narottam Biswas को उम्मीदवार बनाया। गायघटा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सुब्रत ठाकुर ने जीत हासिल की थी। गायघटा सीट पर हार जीत का अंतर 9578 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार नरोत्तम बिस्वास को हराया था।

गायघटा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Gaighata Election Result 2026

यहां देखें गायघटा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Gaighata (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें गायघटा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anil Kumar Pandey Rs 40,81,493 ~ 40 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 Post Graduate Chandan Roy Rs 2,62,337 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 41 10th Pass Narottam Biswas / Cases Age Education 1 52 10th Pass Sabyasachi Biswas Rs 6,17,604 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Post Graduate Sajal Biswas Rs 2,48,16,768 ~ 2 Crore+ / Rs 25,62,959 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 1 41 Graduate Shibani Majumdar / Cases Age Education 0 47 Post Graduate Shiddhartha Samadder Rs 1,21,14,345 ~ 1 Crore+ / Rs 16,18,638 ~ 16 Lacs+ Cases Age Education 0 47 Graduate Subrata Adhikary Rs 3,77,500 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 34 Graduate Subrata Thakur / Cases Age Education 3 46 Others Sudhir Mondal Rs 20,00,000 ~ 20 Lacs+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 66 8th Pass Tapan Biswas Rs 55,64,015 ~ 55 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 Graduate

गायघटा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Gaighata Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें गायघटा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Subrata Thakur 2016 Pulin Bihari Ray 2011 Manjul Krishna Thakur

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।