पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज (बुधवार) मध्यप्रदेश के बुधनी में पहुंचे जहां उन्होंने भाजपा पर तीखे हमले किए। सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए मनमोहन ने रोजगार का वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही मनमोहन ने पीएम मोदी पर भी हमला करते हुए कि उन्हें अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। गौरतलब है कि प्रदेश के बुधनी से सीएम शिवराज मैदान में हैं जबकि कांग्रेस ने उनके खिलाफ अरुण को उतारा है।

पीएम मोदी पर बोले मनमोहन

पीएम मोदी के अक्रामक तेवर और उनके भाषण में विपक्षी नेताओं के खिलाफ हमले पर मनमोहन सिंह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री पद का ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो जिस तरह से बोलते हैं वो उनको शोभा नहीं देता। खासकर जब वो कांग्रेस शासित प्रदेशो में जाते हैं तो खूब बोलते हैं जो ठीक नहीं है। उन्हें पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए।

नोटबंदी पर किया हमला

मनमोहन सिंह ने नोटबंदी का भी जिक्र किया और कहा- ‘मैंने पहले ही संसद में कहा था कि ये संगठित लूट का हिस्सा है।’ वहीं जीएसटी पर उन्होंने कहा कि इसे बगैर पूरी तैयारी के साथ लागू किया गया।

The people of the country are suspicious of the #Rafale deal, the opposition and various groups are demanding a joint parliamentary committee but Modi government isn’t ready for it. Isse pata lagta hai daal mai kuchh kaala hai: Former PM Manmohan Singh pic.twitter.com/f71OIEKl5y

