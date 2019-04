कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद से बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर जमकर पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडिया सामने आया है जिसको लेकर उर्मिला ट्रोल हो रही हैं। दरअसल वीडियो में एक तरफ जहां उर्मिला भाषण साथ खड़े लोगों से पूछकर दे रही हैं तो वहीं दूसरी ओर वो मुंबई कांग्रेस की बता रही हैं। जबकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है।

मुंबई कांग्रेस की है और कांग्रेस की रहेगी: बता दें कि कांग्रेस की ओर से उर्मिला मातोंडकर को मुंबई नॉर्थ से टिकट मिला है। ऐसे में प्रचार प्रसार के दौरान उर्मिला ने अपना पहला भाषण दिया। अपने पहले भाषण में ही उर्मिला कई ऐसी बात कह गईं जिसके चलते उनका भाषण ट्रोल होना शुरू हो गया है। दरअसल उर्मिला ने सबसे पहले कहा- अगले आने वाले 5 सालों में भी कुछ नहीं बदलेगा। इसके बाद उर्मिला ने कहा कि मुंबई कांग्रेस की थी और कांग्रेस की ही रहेगी। वहीं भाषण देते वक्त वो सही से कार्यकर्ता भी नहीं बोल पाईं, तब आसपास मौजूद लोगों ने उनको सही शब्द बताया।

Urmila Matonkar asks "Mumbai kiski hai?" & then answers "Mumbai Congress ki hai". Why is it that everyone in Congress feels that this country is their personal जागीर? #PhirEkBaarModiSarkar#PuriGandhiFamilyChorHai#BhagRahulBhag pic.twitter.com/RbBQF13jw1

