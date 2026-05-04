Farakka Assembly Election Result 2026 (फरक्का विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की फरक्का विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। फरक्का विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Manirul Islam को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Ghosh Hemanta को उम्मीदवार बनाया। फरक्का सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के मनीरुल इस्लाम ने जीत हासिल की थी। फरक्का सीट पर हार जीत का अंतर 59945 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार घोष हेमंता को हराया था।

फरक्का विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Farakka Election Result 2026

यहां देखें फरक्का की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Farakka (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें फरक्का विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Kader Rs 1,60,700 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 12th Pass Alok Kumar Mandal Rs 25,18,690 ~ 25 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 48 12th Pass Amirul Islam / Cases Age Education 3 53 Graduate Azmerul Sk Rs 4,15,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 38 Post Graduate Imtiaz Ahmed Mollah Rs 70,000 ~ 70 Thou+ / Rs 10,000 ~ 10 Thou+ Cases Age Education 0 59 12th Pass Motab Shaikh / Cases Age Education 0 57 8th Pass Mozaffar Hossain Rs 15,64,572 ~ 15 Lacs+ / Rs 45,000 ~ 45 Thou+ Cases Age Education 1 51 Graduate Nandalal Ghosh Rs 2,71,344 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 37 Illiterate Shashanka Das / Cases Age Education 0 40 12th Pass Sulaiman Shaikh Rs 35,000 ~ 35 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Post Graduate Sunil Chowdhuri Rs 10,62,69,687 ~ 10 Crore+ / Rs 1,05,90,509 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 4 56 Graduate Tilottama Haldar / Cases Age Education 0 51 8th Pass

फरक्का में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Farakka Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें फरक्का में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Manirul Islam 2016 Mainul Haque 2011 Mainul Haque

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।