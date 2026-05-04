Falakata Assembly Election Result 2026 (फालाकाटा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की फालाकाटा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। फालाकाटा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Dipak Barman को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Subhash Chandra Roy को उम्मीदवार बनाया। फालाकाटा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के दीपक बर्मन ने जीत हासिल की थी। फालाकाटा सीट पर हार जीत का अंतर 3990 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार सुभाष चंद्र रॉय को हराया था।

फालाकाटा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Falakata Election Result 2026

यहां देखें फालाकाटा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Falakata (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें फालाकाटा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Akshoy Kumar Barman Rs 90,09,292 ~ 90 Lacs+ / Rs 23,02,580 ~ 23 Lacs+ Cases Age Education 0 59 Post Graduate Dilip Barman Rs 27,66,304 ~ 27 Lacs+ / Rs 1,04,054 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 1 37 8th Pass Dipak Barman / Cases Age Education 7 52 Post Graduate Dipankar Barman Rs 2,87,754 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 Graduate Kamal Kishor Roy Rs 4,38,307 ~ 4 Lacs+ / Rs 1,76,633 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 53 Graduate Subhash Chandra Roy / Cases Age Education 0 54 10th Pass Tarun Barman Rs 7,54,460 ~ 7 Lacs+ / Rs 45,165 ~ 45 Thou+ Cases Age Education 0 42 10th Pass Ukil Chandra Bhuimali Rs 2,95,781 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 8th Pass

फालाकाटा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Falakata Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें फालाकाटा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Dipak Barman

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।