राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद से ही रूठने-मनाने का दौर शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में पार्टी को एक और दिग्गज नेता ने झटका दिया है। अब टिकट कटने से नाराज वरिष्ठ नेता ज्योति खंडेलवाल ने प्रदेश महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ते हुए एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करने और पार्टी के सभी आदेशों का पालन करने की बात कही है।

Disappointed over being denied a ticket, former Mayor of Jaipur Jyoti Khandelwal resigns from the Congress party. #RajasthanElections2018

— ANI (@ANI) November 16, 2018