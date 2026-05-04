Entally Assembly Election Result 2026 (एंटाली विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की एंटाली विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। एंटाली विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Swarna Kamal Saha को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Priyanka Tibrewal को उम्मीदवार बनाया। एंटाली सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के स्वर्ण कमल साहा ने जीत हासिल की थी। एंटाली सीट पर हार जीत का अंतर 58257 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार प्रियंका तिबरेवाल को हराया था।

एंटाली विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Entally Election Result 2026

यहां देखें एंटाली की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Entally (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें एंटाली विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Abdul Rauf Rs 9,941 ~ 9 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 61 12th Pass Anshar Ali Rs 80,530 ~ 80 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 8th Pass Ashok Das / Cases Age Education 0 27 10th Pass Dr. Priyanka Tibrewal Rs 11,36,76,208 ~ 11 Crore+ / Rs 5,87,21,074 ~ 5 Crore+ Cases Age Education 3 46 Post Graduate Imran Ali Rs 35,000 ~ 35 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 8th Pass Kashif Reza / Cases Age Education 1 38 Graduate Kundan Kr. Shaw Rs 50,65,686 ~ 50 Lacs+ / Rs 2,17,397 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 0 42 12th Pass Mantu Kar Rs 19,057 ~ 19 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 57 Graduate Prem Chand Ram / Cases Age Education 0 42 8th Pass Rashid Iqbal Rs 66,844 ~ 66 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 10th Pass Sams Mushafir Rs 57,802 ~ 57 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 39 Graduate Professional Sandipan Saha / Cases Age Education 0 47 Graduate Sha Alam Rs 16,000 ~ 16 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 62 Literate Touseef Ahmed Khan Rs 4,87,58,461 ~ 4 Crore+ / Rs 1,28,10,381 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 41 Post Graduate Uday Barua / Cases Age Education 0 67 Graduate

एंटाली में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Entally Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें एंटाली में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Swarna Kamal Saha 2016 Swarna Kamal Saha 2011 Swarna Kamal Saha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।