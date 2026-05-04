English bazar Assembly Election Result 2026 (इंग्लिश बाज़ार विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की इंग्लिश बाज़ार विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। इंग्लिश बाज़ार विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Sreerupa Mitra Chaudhury(NIRBHOY DIDI) को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Krishnendu Narayan Choudhury को उम्मीदवार बनाया। इंग्लिश बाज़ार सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के श्रीरूपा मित्रा चौधरी (निर्भय दीदी) ने जीत हासिल की थी। इंग्लिश बाज़ार सीट पर हार जीत का अंतर 20099 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार कृष्णेंदु नारायण चौधरी को हराया था।

इंग्लिश बाज़ार विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | English bazar Election Result 2026

यहां देखें इंग्लिश बाज़ार की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

English bazar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें इंग्लिश बाज़ार विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

इंग्लिश बाज़ार में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | English bazar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें इंग्लिश बाज़ार में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Sreerupa Mitra Chaudhury(Nirbhoy Didi) 2016 Nihar Ranjan Ghosh 2011 Krishnendu Narayan Choudhury

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।