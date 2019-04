Elections 2019: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (7 अप्रैल) को मणिपुर की राजधानी इम्‍फाल में एक रैली की। खराब मौसम के चलते, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रभावित हुआ। हाप्ता कांगजेईबुंग मैदान के ऊपर घने बादल जाए हुए थे। रैली दोपहर तीन बजे शुरू होनी दी मगर मोदी का हेलिकॉप्‍टर दो घंटे बाद भी नजर नहीं आया। द इंडियन एक्‍सप्रेस के कॉलम ‘Delhi Confidential’ के अनुसार, लोगों का सब्र जवाब दे गया और वे मैदान छोड़कर लौटने लगे। खराब मौसम ने प्रधानमंत्री को लेट कराया तो मैदान छोड़कर जा रही भीड़ को रोके रखने में पुलिस को खासी मशक्‍कत करनी पड़ी।

जब तक मोदी ने भाषण देना शुरू किया, बहुत से लोग जा चुके थे। कई और जाने की फिराक में थे, मगर पुलिस उनके रास्‍ते में खड़ी थी। कुछ ने दरवाजे और कंपाउंड की दीवारें फांद कर भाग निकलने की कोशिश की, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। मणिपुर की दो लोकसभा सीटों के लिये 11 और 18 अप्रैल को मतदान होना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने घोषणापत्र के जरिये भारत से ज्यादा पाकिस्तान का गुणगान कर रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दावा किया था कि कोई भी संविधान के अनुच्छेद 370 के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इस अभिकथन से पाकिस्तान सहमति रखता है। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस दुनियाभर में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के प्रसार में मदद कर रही है…कांग्रेस का पाखंडी दस्तावेज (घोषणापत्र) भारत से ज्यादा पाकिस्तान का गुणगान करता दिखता है।’’

देखें कैसे रैली-स्‍थल से जाना चाह रही थी भीड़:

In 2014, large crowds came for PM #Modi's rallies.

By 2018, BJP had to coax people with 'benefits' & 'intimidation' to attend Modiji's Jaipur rally.

In 2019, cops are using barricades to prevent people from leaving his #Manipur rally.

This is what 5 years of Jumlas can do! pic.twitter.com/VKFRyUhh8b

— Shama Mohamed (@drshamamohd) April 8, 2019