Election Results 2019: पंजाब की बठिंडा सीट से केंद्रीय मंत्री और शिरोमणी अकाली दल की उम्मीदवार हरसिमत कौर बादल ने जीत हासिल की है। 21,772 वोटों से जीत हासिल करने के बाद उन्होंने अपने समर्थकों के साथ डांस कर जश्न मनाया। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वारिंग और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रोफेसर बलजिंदर कौर को हराया।

Election Results 2019 LIVE Updates: यहां देखें नतीजे

उनके डांस सेलेब्रेशन का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह महिला समर्थकों के साथ पंजाबी गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं। अपनी जीत पर उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को बता दिया है कि पॉवर उनके हाथ में है। अब पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सीट पर भी खतरा मंडराएगा।’

#WATCH Punjab: Union Minister and Shiromani Akali Dal candidate Harsimrat Kaur Badal danced to celebrate, earlier today in Bathinda. She has won the Parliamentary seat by 21,772 votes. #ElectionResults2019 pic.twitter.com/2bf8Z3LbHV

— ANI (@ANI) May 23, 2019