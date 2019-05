Election Results 2019: लोकसभा चुनाव के रुझानों में बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए को 347 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं बीजेपी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही रुझानों में अकेले दम 300 सीटें पाने के संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी है। जीत नजदीक देख बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी जश्न शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने भी बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन पर प्रतिक्रियाएं दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस जीत के लिए बधाई देने के लिए देश-विदेश के नेताओं का तांता लग गया है।

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पीएम को बधाई देते हुए ट्वीट किया ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी जीत के लिए बहुत-बहुत बधाई। वहीं केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ट्वीट किया ‘मैं अभी मतदान केंद्र पर हूं। मैं हमारे बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को श्रेय देता हूं। उन्होंने ऐसा कर देश की सेवा की है।’

मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा ‘विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र ने फिर से एक श्रेष्ठ प्रतिनिधि का चयन करके देश को विश्व के साथ एक मजबूत आर्थिक,राजनैतिक साझेदारी स्थापित करने की दिशा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। यह देश के लिए एक गौरव का क्षण है जब नए भारत ने वंशवाद नहीं बल्कि उपलब्धियों, देश सेवा और त्याग को चुना है। मोदी ने देश के लिए अपना हर एक क्षण समर्पित किया और यह सुनिश्चित किया की भारत को विश्व में सही स्थान मिले।’

केंद्रीय उमा भारती ने ट्वीट किया ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की भारी जीत के लिए बधाई। ‘जय बाबा केदारनाथ।’ बता दें कि 19 अप्रैल को मतदान खत्म होने के बाद पीएम मोदी उत्तराखंड के केदारनाथ चले गए थे। जहां उन्होंने एक गुफा में साधना की।

तमाम न्यूज चैनलों के प्रमुख एग्जिट पोल में बीजेपी की बंपर जीत की आशंकी जताई गई थी। बीजेपी नेता परेश रावल ने मतगणना से पहले ट्वीट किया ‘केवल ईवीएम ही नहीं बल्कि टीवी के रिमोट भी हैक हो गए हैं तभी तो रिमोट के जिस बटन को भी दबाओ, हर चैनल सिर्फ एनडीए की ही जीत दिखा रहा है।’

परेश रावल ने इस ट्वीट के जरिए ईवीएम पर सवाल खड़े करने वालों पर तंज कसने की कोशिश की है। चुनाव परिणाम से पहले 22 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से ईवीएम हैकिंग पर चिंता जाहिर की थी। विपक्ष की मांग थी कि वीपीपैट पर्चियों की गणना मतदान से पहले की जाए। मांग खारिज होने के बाद कांग्रेस ने ईवीएम को बीजेपी की ‘इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन’ करार दिया था।

