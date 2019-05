Election Results 2019: लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 303 सीटें हासिल की हैं। पीएम नरेंद्र मोदी समेत उनकी कैबिनेट के अधिकांश मंत्री दोबारा जीतकर संसद पहुंचे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया में एक वीडियो शेयर हो रहा है, जिसमें मोदी सरकार के मंत्री पीयूष गोयल एक साल पहले ही बीजेपी को 303 सीट मिलने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि 2019 के चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की आंधी दिखी, जिसमें तमाम बड़े नेता और पार्टियां धराशाई हो गईं।

Here is the video. @PiyushGoyal telling me in Nov 18 at the ET Awards that the BJP will be between 297-303 in the 2019 elections! As far as predictions go, this was bang on! @EconomicTimes pic.twitter.com/a9295h9YdJ

— R Sriram (@sriram_ET) May 24, 2019