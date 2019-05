Election Results 2019: लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजो में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को को एक बार फिर से जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है। एनडीए के खाते में 350 सीटें आई हैं। यूपीए के खाते में 82 सीट और वहीं अन्य को 107 सीटें हासिल हुई। नाथूराम गोडसे को देश भक्त बताकर विवादित बयान देने वाली साध्वी प्रज्ञा ने भोपाल सीट पर कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह को 3 लाख 64 हजार 822 मतों से हराया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जीत के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष व लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी आहत हैं। एक न्यूज चैनल पर पत्रकार ने उनसे सवाल करते हुए पूछा कि ”क्या आपको लगता है कि जनता से जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा को वोट किया है, उससे लगता है कि यह देश फांसीवाद और हिटलर की नीतियों पर विश्वास करने वाला देश है? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कहना जनता द्वारा दिए गए जनाधार की तौहीन करना है। मैंने या आपने भले उन्हें नहीं चुना हो लेकिन जनता ने उन्हें चुनकर यहां भेजा है।”

इस सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि, हां मैं इसीलिए कहा रहा था कि एक ऐसे उम्मीदवार की जीत जो गोडसे को देशभक्त बताती है। इससे पता चलता है कि देश को कौन बांट रहा है। और देश में किस तरह की विचारधारा बनाई और फैलाई जा रही है। हमे इसी विचारधारा का विरोध कर रहे थे। इसके बाद पत्रकार ने कहा आपके ऐसे जवाब से लगता है कि आप यह कहना चाहते हैं कि देश में हिंदू वोटर्स एक हुए हैं इसलिए आप मुस्लमानों को लेकर यह जताना चाहते हैं कि देश में मुस्लिमों को भी एक होना चाहिए आप यह साबित करन चाहते हैं कि मुस्लिम धर्म खतरे में है। और आप खुद को एकलौता मुस्लमानों का नेता साबित करना चाहते हैं।

