2019 लोकसभा चुनाव के तहत सिर्फ आखिरी चरण का मतदान बाकी है। बता दें कि 19 मई को सातवें और आखिरी चरण के तहत 08 राज्यों की 59 सीटों पर चुनाव होगा। ऐसे में चुनाव आयोग ने बुधवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी कि पश्चिम बंगाल की बची हुई 9 सीटों पर 16 मई रात दस बजे के बाद से कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। नियम के अनुसार प्रचार 17 तारीख को शाम 5 बजे बंद होता, लेकिन अब ये 16 मई को रात 10 बजे से ही हो जाएगा। चुनाव आयोग ने बताया कि यह संभवत: पहली बार है जब ईसीआई ने अनुच्छेद 324 को इस तरीके से लागू किया है, लेकिन यह आखिरी बार नहीं होगा जब कानून के साथ खिलवाड़ होगा और जब चुनाव के शांतिपूर्ण तरीके से होने में खलल पड़ेगा।

किन 9 सीटों पर होना है चुनाव: बता दें कि सातवें चरण के तहत पश्चिम बंगाल की सिर्फ 9 सीटें रह गई हैं। जिनको लेकर चुनाव आयोग ने घोषणा की है। बता दें कि ये 9 सीटें- म दम, बारासात, बसीरहाट, जयनगर, मथुरापुर, जाधवपुर, डायमंड हार्बर, साउथ कोलकाता और नॉर्थ कोलकाता हैं।

Election Commission: No election campaigning to be held in 9 parliamentary constituencies of West Bengal – Dum Dum, Barasat, Basirhat, Jaynagar, Mathurapur, Jadavpur, Diamond Harbour, South and North Kolkata from 10 pm tomorrow till the conclusion of polls. pic.twitter.com/cTpKS6jFwp

— ANI (@ANI) May 15, 2019