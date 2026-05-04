Egra Assembly Election Result 2026 (एग्रा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की एग्रा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। एग्रा विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Tarun Kumar Maity को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Arup Dash को उम्मीदवार बनाया। एग्रा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के तरुण कुमार मैती ने जीत हासिल की थी। एग्रा सीट पर हार जीत का अंतर 18491 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार अरुप दास को हराया था।

एग्रा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Egra Election Result 2026

यहां देखें एग्रा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Egra (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें एग्रा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Adhikari Dibyendu Rs 4,80,05,224 ~ 4 Crore+ / Rs 50,59,168 ~ 50 Lacs+ Cases Age Education 2 49 Graduate Anjan Kumar Pattanayak Rs 68,56,676 ~ 68 Lacs+ / Rs 3,43,937 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 1 69 12th Pass Sanatan Giri / Cases Age Education 0 58 Graduate Sk Arif Ikbal Rs 3,76,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 43 10th Pass Subrata Panda Rs 19,82,621 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 70 Graduate Tarun Kumar Maity / Cases Age Education 0 58 Post Graduate

एग्रा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Egra Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें एग्रा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Tarun Kumar Maity 2011 Samares Das

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।