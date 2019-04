11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत वोटिंग की गई। चुनाव के चलते देश में आचार संहिता लागू है और किसी भी प्रकार से इसका उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग सख्त कदम उठा रहा है। ऐसे में कुछ टीवी शोज के ऊपर भी तलवार लटक रही है और उनके बंद होने की खबरें सामने आ रही हैं।

बंद हो जाएंगे ये सीरियल्स ? दरअसल आचार संहिता के चलते किसी भी सरकारी स्कीम या पार्टी का प्रचार नहीं किया जा सकता है। लेकिन टीवी शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ और ‘तुझसे हैं राबता’ में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बता दें कि टीवी शो ‘भाबी जी घर पर हैं’ और ‘तुझसे हैं राबता’ पर सरकार की ‘उज्जवला योजना’,’स्वच्छ भारत मिशन’ और ‘मुद्रा लोन’ के प्रचार करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही जी मराठी के टीवी शो ‘तुला पहटे रे’ (Tula Pahate Re) पर भी मोदी सरकार के ‘मेक इन इंडिया’ के प्रचार का आरोप लगा है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से इन शोज के प्रोड्यूस्र को नोटिस भेजा गया है। वहीं ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि ये टीवी शोज बंद हो सकते हैं। हालांकि इस बारे में कुछ भी कंफर्म रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

Thursday's episode used Swacch Bharat Abhiyan while Friday's episode used Ujjwala Scheme to sing praises of Modi. Pay attention to keywords "humare desh ki akhandta aur ekta ko khatra na pahuche", & "karmath, sushil, gyani, atulniya, purush" used to set the tone. pic.twitter.com/QjZ4fnwHPC

