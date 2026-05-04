Durgapur Purba Assembly Election Result 2026 (दुर्गापुर पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Pradip Mazumdar को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Colonel Diptansu Chaudhury को उम्मीदवार बनाया। दुर्गापुर पूर्व सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के प्रदीप मजूमदार ने जीत हासिल की थी। दुर्गापुर पूर्व सीट पर हार जीत का अंतर 3746 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार कर्नल दिप्तांशु चौधरी को हराया था।

दुर्गापुर पूर्व विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Durgapur Purba Election Result 2026

यहां देखें दुर्गापुर पूर्व की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Durgapur Purba (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दुर्गापुर पूर्व विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Chandra Sekhar Banerjee Rs 2,19,81,546 ~ 2 Crore+ / Rs 22,25,547 ~ 22 Lacs+ Cases Age Education 6 47 Graduate Debesh Chakraborty Rs 1,66,07,644 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 55 Graduate Dipak Dhali / Cases Age Education 0 63 8th Pass Kiranmoyee Mondal Rs 71,15,778 ~ 71 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Graduate Mrinal Kanti Saha Rs 24,27,862 ~ 24 Lacs+ / Rs 5,25,400 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 70 Graduate Papiya Dhibar / Cases Age Education 0 50 10th Pass Pradip Mazumdar Rs 19,13,67,612 ~ 19 Crore+ / Rs 24,74,409 ~ 24 Lacs+ Cases Age Education 0 79 Post Graduate Rubiya Begam Rs 500 ~ 5 Hund+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 33 10th Pass Simanta Chatterjee / Cases Age Education 1 60 Graduate

दुर्गापुर पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Durgapur Purba Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दुर्गापुर पूर्व में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Pradip Mazumdar 2016 Santosh Debray 2011 Dr. Nikhil Kr. Banerjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।