Durgapur Paschim Assembly Election Result 2026 (दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Lakshman Chandra Ghorui को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Biswanath Parial को उम्मीदवार बनाया। दुर्गापुर पश्चिम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के लक्ष्मण चंद्र घोरुई ने जीत हासिल की थी। दुर्गापुर पश्चिम सीट पर हार जीत का अंतर 14664 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार बिस्वनाथ परियाल को हराया था।

दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Durgapur Paschim Election Result 2026

यहां देखें दुर्गापुर पश्चिम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Durgapur Paschim (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दुर्गापुर पश्चिम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Avishek Roy Rs 13,08,283 ~ 13 Lacs+ / Rs 1,04,008 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 7 33 8th Pass Dhrubojyoti Mukherjee Rs 54,08,000 ~ 54 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 41 12th Pass Gulnaj Khanam / Cases Age Education 0 42 Others Kabi Dutta Rs 72,74,11,882 ~ 72 Crore+ / Rs 5,05,05,102 ~ 5 Crore+ Cases Age Education 0 66 Graduate Lakshan Bauri Rs 9,60,930 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 8th Pass Lakshman Chandra Ghorui / Cases Age Education 12 52 12th Pass Prabhu Nath Sah Rs 30,15,000 ~ 30 Lacs+ / Rs 31,70,912 ~ 31 Lacs+ Cases Age Education 0 66 Post Graduate Pravash Sain Rs 38,77,838 ~ 38 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 10th Pass Ramesh Murmu / Cases Age Education 0 37 12th Pass Somnath Banerjee Rs 2,17,998 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 64 Post Graduate Souvik Bhattacharjee Rs 51,86,197 ~ 51 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 12th Pass Subrata Bhowmik / Cases Age Education 0 67 Others Tapas Roy Rs 4,60,237 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 8th Pass Tarun Roy Rs 57,88,227 ~ 57 Lacs+ / Rs 12,60,000 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 59 10th Pass

दुर्गापुर पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Durgapur Paschim Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दुर्गापुर पश्चिम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Lakshman Chandra Ghorui 2016 Bishwanath Parial 2011 Apurba Mukherjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।