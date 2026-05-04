Dum Dum Uttar Assembly Election Result 2026 (दम दम उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की दम दम उत्तर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। दम दम उत्तर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Chandrima Bhattacharya को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dr. Archana Majumdar को उम्मीदवार बनाया। दम दम उत्तर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के चंद्रिमा भट्टाचार्य ने जीत हासिल की थी। दम दम उत्तर सीट पर हार जीत का अंतर 28499 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार डॉ. अर्चना मजूमदार को हराया था।

दम दम उत्तर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dum Dum Uttar Election Result 2026

यहां देखें दम दम उत्तर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dum Dum Uttar (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दम दम उत्तर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Chandrima Bhattacharya Rs 1,26,48,239 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 71 Graduate Professional Dhananjay Maitra Rs 57,56,000 ~ 57 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 72 Graduate Dipsita Dhar / Cases Age Education 1 32 Doctorate Haripada Biswas Rs 6,57,500 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 Graduate Pratap Baidya Rs 16,42,308 ~ 16 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 46 5th Pass Ruhul Amin Sardar / Cases Age Education 1 42 Graduate Sanap Mondal Rs 1,95,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 36 12th Pass Satyabrata Majumder Rs 11,80,000 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 50 Graduate Sourav Sikdar / Cases Age Education 3 48 Graduate

दम दम उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dum Dum Uttar Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दम दम उत्तर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Chandrima Bhattacharya 2016 Tanmoy Bhattacharya 2011 Chandrima Bhattacharya

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।