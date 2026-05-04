Dum Dum Assembly Election Result 2026 (दम दम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की दम दम विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। दम दम विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Brtya Basu को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Bimalshankar Nanda को उम्मीदवार बनाया। दम दम सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के ब्रात्या बसु ने जीत हासिल की थी। दम दम सीट पर हार जीत का अंतर 26731 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार बिमलशंकर नंदा को हराया था।

दम दम विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dum Dum Election Result 2026

यहां देखें दम दम की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dum Dum (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दम दम विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arijit Bakshi Rs 1,02,36,654 ~ 1 Crore+ / Rs 18,82,898 ~ 18 Lacs+ Cases Age Education 6 41 Post Graduate Bratyabrata Basu Rs 6,53,60,531 ~ 6 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Post Graduate Dulu Dey / Cases Age Education 0 54 10th Pass Mayukh Biswas Rs 24,82,194 ~ 24 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 38 Doctorate Nirendranath Karmakar Rs 1,02,47,608 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 68 Graduate Palash Samanta / Cases Age Education 1 33 12th Pass Sabir Raja Ansari Rs 87,77,522 ~ 87 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 Others Subrata Kumar Majumder Rs 1,36,97,139 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 12th Pass Susmita Biswas / Cases Age Education 0 49 Post Graduate

दम दम में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dum Dum Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दम दम में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Brtyabrata Basu 2016 Bratyabrata Basu 2011 Bratyabrata Basu

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।