Duliajan Assembly Election Result 2026 (दुलियाजान विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की दुलियाजान विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। दुलियाजान विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Terash Gowala को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Dhrubajyoti Gogoi को उम्मीदवार बनाया। दुलियाजान सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के तेराश गोवाला ने जीत हासिल की थी। दुलियाजान सीट पर हार जीत का अंतर 8110 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार ध्रुबज्योति गोगोई को हराया था।

दुलियाजान विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Duliajan Election Result 2026

यहां देखें दुलियाजान की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Duliajan (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दुलियाजान विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Dhruba Gogoi Rs 1,14,66,535 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 46 10th Pass Peter Minj Rs 4,75,000 ~ 4 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 10th Pass Rameswar Teli / Cases Age Education 0 55 10th Pass

दुलियाजान में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Duliajan Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दुलियाजान में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Terash Gowala 2016 Terash Gowalla 2011 Amiya Gogoi

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।