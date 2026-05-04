Dudhnoi Assembly Election Result 2026 (दुध्नोई विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की दुध्नोई विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। दुध्नोई विधानसभा सीट पर इस बार Indian National Congress ने Jadab Swargiary को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Shyamjit Rabha को उम्मीदवार बनाया। दुध्नोई सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Indian National Congress के जादब स्वर्गियारी ने जीत हासिल की थी। दुध्नोई सीट पर हार जीत का अंतर 1276 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार श्यामजीत राभा को हराया था।

दुध्नोई विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dudhnoi Election Result 2026

यहां देखें दुध्नोई की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dudhnoi (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दुध्नोई विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Kishore Kumar Brahma Rs 7,44,85,987 ~ 7 Crore+ / Rs 9,00,000 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 61 12th Pass Manoranjan Basumatari Rs 7,87,500 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 61 8th Pass Randeepsing Marak / Cases Age Education 0 57 12th Pass Rohit Kachari Rs 1,60,981 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 27 Graduate Tankeswar Rabha Rs 3,41,35,587 ~ 3 Crore+ / Rs 31,00,000 ~ 31 Lacs+ Cases Age Education 0 53 Graduate Professional

दुध्नोई में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dudhnoi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दुध्नोई में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2011 Siv Charan Basumatary

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।