Dubrajpur Assembly Election Result 2026 (दुबराजपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की दुबराजपुर विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। दुबराजपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Anup Kumar Saha को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Debabrata Saha को उम्मीदवार बनाया। दुबराजपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अनुप कुमार साहा ने जीत हासिल की थी। दुबराजपुर सीट पर हार जीत का अंतर 3863 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार देबब्रत साहा को हराया था।

दुबराजपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dubrajpur Election Result 2026

यहां देखें दुबराजपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dubrajpur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दुबराजपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Anup Kumar Saha Rs 22,93,804 ~ 22 Lacs+ / Rs 2,44,460 ~ 2 Lacs+ Cases Age Education 5 39 Post Graduate Bijoy Bagdi Rs 18,39,098 ~ 18 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 10th Pass Bipad Taran Dom / Cases Age Education 0 30 10th Pass Byapari Sanjoy Rs 82,14,309 ~ 82 Lacs+ / Rs 7,94,133 ~ 7 Lacs+ Cases Age Education 1 42 Post Graduate Naresh Chandra Bauri Rs 1,22,35,873 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 4 58 Post Graduate Subhasis Das / Cases Age Education 0 27 Graduate Sudhan Bauri Rs 5,49,500 ~ 5 Lacs+ / Rs 95,000 ~ 95 Thou+ Cases Age Education 0 42 Literate

दुबराजपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dubrajpur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दुबराजपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Anup Kumar Saha 2016 Naresh Chandra Bauri 2011 Bijoy Bagdi

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।