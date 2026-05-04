Doom Dooma Assembly Election Result 2026 (डूम डूमा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की डूम डूमा विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। डूम डूमा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Rupesh Gowala को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Durga Bhumij को उम्मीदवार बनाया। डूम डूमा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के रूपेश गोवाला ने जीत हासिल की थी। डूम डूमा सीट पर हार जीत का अंतर 8138 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार दुर्गा भूमिज को हराया था।

डूम डूमा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Doom Dooma Election Result 2026

यहां देखें डूम डूमा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Doom Dooma (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें डूम डूमा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Durga Bhumij Rs 76,91,554 ~ 76 Lacs+ / Rs 25,19,265 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Graduate Rupesh Gowala Rs 2,42,71,585 ~ 2 Crore+ / Rs 12,70,700 ~ 12 Lacs+ Cases Age Education 0 47 Graduate

डूम डूमा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Doom Dooma Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें डूम डूमा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Rupesh Gowala 2016 Durga Bhumij 2011 Dilip Moran

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।