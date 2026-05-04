Domkal Assembly Election Result 2026 (दोमकल विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की दोमकल विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। दोमकल विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Jafikul Islam को उम्मीदवार बनाया। वहीं Communist Party Of India (Marxist) ने Md. Mostafijur Rahaman (RANA) को उम्मीदवार बनाया। दोमकल सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के जाफिकुल इस्लाम ने जीत हासिल की थी। दोमकल सीट पर हार जीत का अंतर 47229 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Communist Party Of India (Marxist) उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान (राणा) को हराया था।

दोमकल विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Domkal Election Result 2026

यहां देखें दोमकल की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Domkal (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दोमकल विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ayesha Siddiqua Rs 19,37,320 ~ 19 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 42 Post Graduate Begam Sahanaj Rs 2,63,60,354 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 Post Graduate Humayun Kabir / Cases Age Education 2 64 Doctorate Kalu Mondal Rs 49,92,100 ~ 49 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 8th Pass Md Salauddin Rs 36,05,000 ~ 36 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 54 10th Pass Md. Mosharaf Hossain / Cases Age Education 0 54 Post Graduate Md. Mostafijur Rahaman Rs 3,52,14,800 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 45 Post Graduate Mustafijur Rahaman Rs 1,000 ~ 1 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 10th Pass Mustak Ahmed / Cases Age Education 1 42 Graduate Nandadulal Pal Rs 69,27,038 ~ 69 Lacs+ / Rs 1,00,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 59 5th Pass Safar Ali Biswas(Robi) Rs 9,41,500 ~ 9 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Graduate Sahanaj Begam / Cases Age Education 0 45 5th Pass Soyaib Ansary Rs 2,75,25,693 ~ 2 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Post Graduate

दोमकल में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Domkal Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दोमकल में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Jafikul Islam 2016 Anisur Rahaman Sarkar 2011 Anisur Rahaman Sarkar

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।