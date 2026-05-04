Domjur Assembly Election Result 2026 (डोमजूर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की डोमजूर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। डोमजूर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Kalyan Ghosh को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Rajib Banerjee S/o- Late Dhananjoy Banerjee को उम्मीदवार बनाया। डोमजूर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के कल्याण घोष ने जीत हासिल की थी। डोमजूर सीट पर हार जीत का अंतर 42620 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार राजीब बनर्जी पुत्र स्वर्गीय धनंजय बनर्जी को हराया था।

डोमजूर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Domjur Election Result 2026

यहां देखें डोमजूर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Domjur (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें डोमजूर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Aloke Koley Rs 35,16,000 ~ 35 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 63 Graduate Dibyendu Ghosh Rs 23,357 ~ 23 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 Graduate Dulu Das / Cases Age Education 3 51 10th Pass Gobinda Hazra Rs 5,16,33,758 ~ 5 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 15 63 10th Pass Habibur Rahaman Sk. (Raju) Rs 2,55,000 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 5th Pass Hasanur Rahaman Molla / Cases Age Education 0 39 8th Pass Lakshmikanta Naskar Rs 27,00,000 ~ 27 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 55 Graduate Munsura Begum Rs 1,63,70,025 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 25 5th Pass Sekh Sajid / Cases Age Education 9 40 12th Pass Sujay Mandal Rs 39,079 ~ 39 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 8th Pass Tapan Maity Rs 7,82,000 ~ 7 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 8th Pass Tapas Maity / Cases Age Education 1 46 12th Pass Tapas Mondal Rs 21,59,500 ~ 21 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 10th Pass Tinku Kayal Rs 16,329 ~ 16 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 10th Pass

डोमजूर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Domjur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें डोमजूर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Kalyan Ghosh 2016 Rajib Banerjee 2011 Rajib Banerjee

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।