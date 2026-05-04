Dispur Assembly Election Result 2026 (दिसपुर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की दिसपुर विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। दिसपुर विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Atul Bora को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Manjit Mahanta को उम्मीदवार बनाया। दिसपुर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अतुल बोरा ने जीत हासिल की थी। दिसपुर सीट पर हार जीत का अंतर 121657 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार मनजीत महंत को हराया था।

दिसपुर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dispur Election Result 2026

यहां देखें दिसपुर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dispur (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दिसपुर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ayush Kumar Singh Rs 5,40,032 ~ 5 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 Graduate Professional Ballav Patra Rs 1,26,50,000 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 51 12th Pass Jayanta Kumar Das / Cases Age Education 0 57 Graduate Mira Borthakur Goswami Rs 3,55,41,931 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 53 Graduate Pradyut Bordoloi Rs 8,25,12,210 ~ 8 Crore+ / Rs 5,99,774 ~ 5 Lacs+ Cases Age Education 0 65 Post Graduate

दिसपुर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dispur Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दिसपुर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Atul Bora 2016 Atul Bora 2011 Akon Bora

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।