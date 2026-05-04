Diphu Assembly Election Result 2026 (दिफू विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की दिफू विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। दिफू विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Bidya Sing Engleng को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Sum Ronghang को उम्मीदवार बनाया। दिफू सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बिद्या सिंग एंगलेंग ने जीत हासिल की थी। दिफू सीट पर हार जीत का अंतर 40528 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार सुम रोंगहांग को हराया था।

दिफू विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Diphu Election Result 2026

यहां देखें दिफू की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Diphu (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दिफू विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Biresh Difoesa Rs 39,40,012 ~ 39 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 10th Pass J. I Kathar Rs 5,68,48,192 ~ 5 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 2 75 Post Graduate Niso Terangpi / Cases Age Education 0 46 Graduate Rabindra Rongpi Rs 52,55,000 ~ 52 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate Rajen Timung S/O Lt. Kangbura Timung Rs 22,90,000 ~ 22 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 45 10th Pass Rajen Timung S/O Lt. Sarthe Timung / Cases Age Education 0 46 10th Pass

दिफू में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Diphu Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दिफू में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bidya Sing Engleng 2016 Sum Ronghang 2011 Bidya Sing Engleng

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।