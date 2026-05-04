Dinhata Assembly Election Result 2026 (दिनहाटा विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की दिनहाटा विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। दिनहाटा विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Nisith Pramanik को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Udayan Guha को उम्मीदवार बनाया। दिनहाटा सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के निसीथ प्रमाणिक ने जीत हासिल की थी। दिनहाटा सीट पर हार जीत का अंतर 57 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार उदयन गुहा को हराया था।

दिनहाटा विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dinhata Election Result 2026

यहां देखें दिनहाटा की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dinhata (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें दिनहाटा विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ajay Ray Rs 3,85,47,499 ~ 3 Crore+ / Rs 9,71,669 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 20 48 10th Pass Ajijul Hoque Rs 76,286 ~ 76 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 46 Graduate Animesh Barman / Cases Age Education 0 32 12th Pass Bikas Mandal Rs 63,31,465 ~ 63 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 72 Graduate Harihar Roy Singha Rs 1,70,17,780 ~ 1 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 69 Graduate Professional Pampa Ray Barman / Cases Age Education 0 34 Graduate Prabir Kumar Roy Sarkar Rs 12,02,421 ~ 12 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Graduate Udayan Guha Rs 7,97,06,640 ~ 7 Crore+ / Rs 9,27,959 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 2 71 Graduate

दिनहाटा में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dinhata Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें दिनहाटा में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nisith Pramanik 2016 Udayan Guha 2011 Udayan Guha

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।