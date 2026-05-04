Digboi Assembly Election Result 2026 (डिगबोई विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की डिगबोई विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। डिगबोई विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Suren Phukan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Shibanath Chetia को उम्मीदवार बनाया। डिगबोई सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के सुरेन फुकन ने जीत हासिल की थी। डिगबोई सीट पर हार जीत का अंतर 26976 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार शिबानाथ चेतिया को हराया था।

डिगबोई विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Digboi Election Result 2026

यहां देखें डिगबोई की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Digboi (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें डिगबोई विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bharat Nayak Rs 2,51,205 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 47 Post Graduate Dulal Moran Rs 63,00,000 ~ 63 Lacs+ / Rs 15,00,000 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 61 12th Pass Jiten Nag / Cases Age Education 0 41 5th Pass Lakheswar Moran Rs 55,70,661 ~ 55 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 5th Pass Suren Phukan Rs 3,54,11,546 ~ 3 Crore+ / Rs 1,02,55,941 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 56 10th Pass

डिगबोई में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Digboi Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें डिगबोई में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Suren Phukan 2016 Suren Phukan 2011 Rameswar Dhanowar

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।