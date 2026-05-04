Dibrugarh Assembly Election Result 2026 (डिब्रूगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की डिब्रूगढ़ विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। डिब्रूगढ़ विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Prasanta Phukan को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Rajkumar Nilanetra Neog को उम्मीदवार बनाया। डिब्रूगढ़ सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के प्रसंता फुकन ने जीत हासिल की थी। डिब्रूगढ़ सीट पर हार जीत का अंतर 38005 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार राजकुमार नीलानेत्रा नियोग को हराया था।

डिब्रूगढ़ विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dibrugarh Election Result 2026

यहां देखें डिब्रूगढ़ की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dibrugarh (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें डिब्रूगढ़ विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Kamal Hazarika Rs 40,10,629 ~ 40 Lacs+ / Rs 500 ~ 5 Hund+ Cases Age Education 0 68 8th Pass Mainak Patra Rs 1,68,59,289 ~ 1 Crore+ / Rs 3,00,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 0 63 Graduate Professional Prasanta Phukan / Cases Age Education 0 71 10th Pass

डिब्रूगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dibrugarh Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें डिब्रूगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Prasanta Phukan 2016 Prasanta Phukan 2011 Prasanta Phukan

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।