Diamond Harbour Assembly Election Result 2026 (डायमंड हार्बर विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। डायमंड हार्बर विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Pannalal Halder को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dipak Kumar Halder को उम्मीदवार बनाया। डायमंड हार्बर सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के पन्नालाल हालदार ने जीत हासिल की थी। डायमंड हार्बर सीट पर हार जीत का अंतर 16996 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार दीपक कुमार हालदार को हराया था।

डायमंड हार्बर विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Diamond Harbour Election Result 2026

यहां देखें डायमंड हार्बर की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Diamond Harbour (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें डायमंड हार्बर विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Bikash Chandra Mondal Rs 40,39,331 ~ 40 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 Graduate Dipak Halder Rs 10,500 ~ 10 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 40 Literate Dipak Kumar Halder / Cases Age Education 5 60 Graduate Goutam Bhattacharya Rs 6,10,632 ~ 6 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 49 10th Pass Goutam Kumar Halder Rs 10,49,246 ~ 10 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 60 12th Pass Humayun Shah / Cases Age Education 0 46 12th Pass Panna Lal Halder Rs 6,67,71,155 ~ 6 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 75 Graduate Professional Pannalal Halder Rs 1,04,900 ~ 1 Lacs+ / Rs 1,82,771 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 43 Graduate Samar Naiya / Cases Age Education 6 70 12th Pass Yeamin Laskar Rs 4,07,600 ~ 4 Lacs+ / Rs 1,65,804 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 29 12th Pass

डायमंड हार्बर में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Diamond Harbour Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें डायमंड हार्बर में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Pannalal Halder 2016 Dipak Kumar Halder 2011 Dipak Kumar Halder

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।