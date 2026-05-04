Dhupguri Assembly Election Result 2026 (धूपगुड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी विधानसभा सीट के लिए 23 April 2026 को मतदान हुआ था। धूपगुड़ी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Bishnu Pada Ray को उम्मीदवार बनाया। वहीं All India Trinamool Congress ने Mitali Roy को उम्मीदवार बनाया। धूपगुड़ी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के बिष्णु पाडा रे ने जीत हासिल की थी। धूपगुड़ी सीट पर हार जीत का अंतर 4355 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने All India Trinamool Congress उम्मीदवार मिताली रॉय को हराया था।

धूपगुड़ी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dhupguri Election Result 2026

यहां देखें धूपगुड़ी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dhupguri (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें धूपगुड़ी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Adyanath Roy Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 29 Graduate Alok Roy Rs 3,20,000 ~ 3 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 28 12th Pass Ganesh Mahato / Cases Age Education 0 43 8th Pass Harish Chandra Roy Rs 23,96,000 ~ 23 Lacs+ / Rs 3,10,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 2 44 10th Pass Hrishikesh Adhikari Rs 11,50,049 ~ 11 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 Post Graduate Jayanti Roy Oraon / Cases Age Education 0 32 12th Pass Jiban Mitra Rs 16,00,000 ~ 16 Lacs+ / Rs 66,000 ~ 66 Thou+ Cases Age Education 0 55 8th Pass Kalyan Roy Rs 42,60,000 ~ 42 Lacs+ / Rs 14,00,000 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 0 49 Others Malay Siddha / Cases Age Education 0 44 Post Graduate Naresh Roy Rs 92,33,086 ~ 92 Lacs+ / Rs 3,50,000 ~ 3 Lacs+ Cases Age Education 1 49 10th Pass Niranjan Roy Rs 46,07,892 ~ 46 Lacs+ / Rs 11,61,802 ~ 11 Lacs+ Cases Age Education 0 53 10th Pass Nirmal Chandra Roy / Cases Age Education 0 63 Doctorate Priya Roy Rs 32,08,253 ~ 32 Lacs+ / Rs 7,833 ~ 7 Thou+ Cases Age Education 0 30 Post Graduate Tapas Chandra Sarkar Rs 1,82,095 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 1 52 8th Pass

धूपगुड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dhupguri Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें धूपगुड़ी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bishnu Pada Ray 2016 Mitali Roy 2011 Mamata Roy

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।