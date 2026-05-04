Dhubri Assembly Election Result 2026 (धुबरी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की धुबरी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। धुबरी विधानसभा सीट पर इस बार All India United Democratic Front ने Nazrul Hoque को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Dr. Debamoy Sanyal को उम्मीदवार बनाया। धुबरी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India United Democratic Front के नजरुल हक ने जीत हासिल की थी। धुबरी सीट पर हार जीत का अंतर 77813 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार डॉ. देबामोय सान्याल को हराया था।

धुबरी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dhubri Election Result 2026

यहां देखें धुबरी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dhubri (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें धुबरी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Baby Begum Rs 1,26,33,001 ~ 1 Crore+ / Rs 15,99,579 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 45 12th Pass Nazrul Hoque Rs 16,04,47,285 ~ 16 Crore+ / Rs 96,51,564 ~ 96 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Graduate Omar Ali Sk. / Cases Age Education 0 52 12th Pass Shahana Aktar Rs 1,40,831 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 35 Graduate Uttam Prasad Rs 5,02,87,696 ~ 5 Crore+ / Rs 2,93,27,964 ~ 2 Crore+ Cases Age Education 0 56 10th Pass

धुबरी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dhubri Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें धुबरी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Nazrul Hoque 2016 Najrul Hoque 2011 Jahan Uddin

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।