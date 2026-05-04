Dholai Assembly Election Result 2026 (ढोलाई विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की ढोलाई विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। ढोलाई विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Parimal Sukla Baidya को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Kamakhya Prasad Mala को उम्मीदवार बनाया। ढोलाई सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के परिमल शुक्ला बैद्य ने जीत हासिल की थी। ढोलाई सीट पर हार जीत का अंतर 20392 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार कामाख्या प्रसाद माला को हराया था।

ढोलाई विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dholai Election Result 2026

यहां देखें ढोलाई की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dholai (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें ढोलाई विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Amiya Kanti Das Rs 69,16,580 ~ 69 Lacs+ / Rs 1,58,442 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 56 Post Graduate Dhrubajyoti Purkayastha Rs 69,98,903 ~ 69 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 59 Graduate Gour Chandra Das / Cases Age Education 0 41 Post Graduate Parimal Das Rs 48,500 ~ 48 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 58 10th Pass

ढोलाई में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dholai Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें ढोलाई में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Parimal Sukla Baidya 2016 Sri Parimal Suklabadya 2011 Girindra Mallik

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।