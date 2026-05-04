Dhing Assembly Election Result 2026 (धिंग विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की धिंग विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। धिंग विधानसभा सीट पर इस बार All India United Democratic Front ने Aminul Islam को उम्मीदवार बनाया। वहीं Independent ने Mehboob Muktar को उम्मीदवार बनाया। धिंग सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India United Democratic Front के अमीनुल इस्लाम ने जीत हासिल की थी। धिंग सीट पर हार जीत का अंतर 102967 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Independent उम्मीदवार महबूब मुख्तार को हराया था।

धिंग विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dhing Election Result 2026

यहां देखें धिंग की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dhing (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें धिंग विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Chita Ranjan Nath Rs 1,80,707 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 25 Graduate Hirak Jyoti Bora Rs 1,02,500 ~ 1 Lacs+ / Rs 88,360 ~ 88 Thou+ Cases Age Education 0 32 Post Graduate Matiur Rahman / Cases Age Education 0 57 Graduate Mehboob Muktar Rs 2,44,34,897 ~ 2 Crore+ / Rs 8,46,000 ~ 8 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Graduate Mukut Kumar Debnath Rs 1,93,59,927 ~ 1 Crore+ / Rs 14,37,531 ~ 14 Lacs+ Cases Age Education 0 45 Graduate Professional Zakir Islam / Cases Age Education 0 38 Graduate Professional

धिंग में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dhing Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें धिंग में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Aminul Islam 2016 Aminul Islam 2011 Aminul Islam

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।