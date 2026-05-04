Dhemaji Assembly Election Result 2026 (धेमाजी विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की धेमाजी विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। धेमाजी विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ranoj Pegu को उम्मीदवार बनाया। वहीं Assam Jatiya Parishad ने Chittaranjan Basumatary को उम्मीदवार बनाया। धेमाजी सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के रानोज पेगु ने जीत हासिल की थी। धेमाजी सीट पर हार जीत का अंतर 30792 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Assam Jatiya Parishad उम्मीदवार चित्तरंजन बसुमतारी को हराया था।

धेमाजी विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dhemaji Election Result 2026

यहां देखें धेमाजी की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dhemaji (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें धेमाजी विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Babul Sonowal Rs 4,23,50,541 ~ 4 Crore+ / Rs 56,30,000 ~ 56 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Graduate Dr. Ranoj Pegu Rs 3,21,31,787 ~ 3 Crore+ / Rs 30,721 ~ 30 Thou+ Cases Age Education 0 64 Graduate Professional Lalit Pegu / Cases Age Education 0 44 Post Graduate Narendra Kumar Paw Rs 3,95,80,784 ~ 3 Crore+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 67 Graduate Sailen Sonowal Rs 18,61,14,126 ~ 18 Crore+ / Rs 3,45,50,000 ~ 3 Crore+ Cases Age Education 0 52 Graduate Smti. Lilimai Doley / Cases Age Education 0 50 12th Pass

धेमाजी में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dhemaji Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें धेमाजी में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ranoj Pegu 2016 Pradan Baruah 2011 Sumitra Doley Patir

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।