Dhekiajuli Assembly Election Result 2026 (ढेकियाजुली विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की ढेकियाजुली विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। ढेकियाजुली विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Ashok Singhal को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Benudhar Nath को उम्मीदवार बनाया। ढेकियाजुली सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के अशोक सिंघल ने जीत हासिल की थी। ढेकियाजुली सीट पर हार जीत का अंतर 35070 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार बेनुधर नाथ को हराया था।

ढेकियाजुली विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dhekiajuli Election Result 2026

यहां देखें ढेकियाजुली की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dhekiajuli (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें ढेकियाजुली विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ansuma Basumatary Rs 35,20,189 ~ 35 Lacs+ / Rs 15,34,015 ~ 15 Lacs+ Cases Age Education 0 28 12th Pass Ashok Singhal Rs 34,67,64,045 ~ 34 Crore+ / Rs 1,02,73,511 ~ 1 Crore+ Cases Age Education 0 57 Graduate Batash Orang / Cases Age Education 0 48 12th Pass Ladilas Indwar Rs 16,97,000 ~ 16 Lacs+ / Rs 1,50,000 ~ 1 Lacs+ Cases Age Education 0 40 10th Pass Ranjoy Basumatary Rs 1,10,228 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 53 5th Pass Samsul Haque / Cases Age Education 0 36 Graduate Tarcius Topno Rs 2,27,279 ~ 2 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 56 12th Pass

ढेकियाजुली में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dhekiajuli Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें ढेकियाजुली में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Ashok Singhal 2016 Ashok Anand Singhal 2011 Habul Chakraborty

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।