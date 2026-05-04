Dhanekhali Assembly Election Result 2026 (धनेखाली विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: पश्चिम बंगाल की धनेखाली विधानसभा सीट के लिए 29 April 2026 को मतदान हुआ था। धनेखाली विधानसभा सीट पर इस बार All India Trinamool Congress ने Asima Patra को उम्मीदवार बनाया। वहीं Bharatiya Janta Party ने Tusar Kumar Majumdar को उम्मीदवार बनाया। धनेखाली सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में All India Trinamool Congress के असीमा पात्रा ने जीत हासिल की थी। धनेखाली सीट पर हार जीत का अंतर 30159 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Bharatiya Janta Party उम्मीदवार तुसार कुमार मजूमदार को हराया था।

धनेखाली विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dhanekhali Election Result 2026

यहां देखें धनेखाली की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dhanekhali (West Bengal) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें धनेखाली विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Arabinda Bag Rs 5,69,098 ~ 5 Lacs+ / Rs 31,000 ~ 31 Thou+ Cases Age Education 0 41 Graduate Asima Patra Rs 2,06,35,016 ~ 2 Crore+ / Rs 13,72,483 ~ 13 Lacs+ Cases Age Education 0 58 12th Pass Barnali Das / Cases Age Education 0 39 Post Graduate Jyoti Kumari Das Rs 2,04,66,500 ~ 2 Crore+ / Rs 25,00,000 ~ 25 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Graduate Labani Majhi Rs 7,007 ~ 7 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 30 10th Pass Ruma Ahiri / Cases Age Education 0 41 12th Pass Shefali Santra Rs 1,76,000 ~ 1 Lacs+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 43 Literate

धनेखाली में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dhanekhali Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें धनेखाली में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Asima Patra 2016 Asima Patra 2011 Asima Patra

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | West Bengal Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें पश्चिम बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।