Dhakuakhana Assembly Election Result 2026 (धकुआखाना विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की धकुआखाना विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। धकुआखाना विधानसभा सीट पर इस बार Bharatiya Janta Party ने Naba Kumar Doley को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Padmalochan Doley को उम्मीदवार बनाया। धकुआखाना सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Bharatiya Janta Party के नबा कुमार डोले ने जीत हासिल की थी। धकुआखाना सीट पर हार जीत का अंतर 9596 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार पद्मलोचन डोले को हराया था।

धकुआखाना विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dhakuakhana Election Result 2026

यहां देखें धकुआखाना की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dhakuakhana (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें धकुआखाना विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Ananda Narah Rs 26,27,276 ~ 26 Lacs+ / Rs 4,92,660 ~ 4 Lacs+ Cases Age Education 0 48 Graduate Jutika Doley Rs 62,683 ~ 62 Thou+ / Rs 0 ~ Cases Age Education 0 44 Graduate Shri Naba Kumar Doley / Cases Age Education 0 54 12th Pass

धकुआखाना में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dhakuakhana Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें धकुआखाना में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Naba Kumar Doley 2016 Naba Kumar Doley 2011 Naba Kumar Doley

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।