Dergaon Assembly Election Result 2026 (डेरगांव विधानसभा चुनाव परिणाम 2026) LIVE: असम की डेरगांव विधानसभा सीट के लिए 9 April 2026 को मतदान हुआ था। डेरगांव विधानसभा सीट पर इस बार Asom Gana Parisad ने Bhabendra Nath Bharali को उम्मीदवार बनाया। वहीं Indian National Congress ने Bani Hazarika को उम्मीदवार बनाया। डेरगांव सीट पर 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम में Asom Gana Parisad के भाबेंद्र नाथ भराली ने जीत हासिल की थी। डेरगांव सीट पर हार जीत का अंतर 12497 वोट का रहा था। चुनाव में उन्होंने Indian National Congress उम्मीदवार बानी हजारिका को हराया था।

डेरगांव विधानसभा चुनाव परिणाम/इलेक्शन रिजल्ट २०२६ | Dergaon Election Result 2026

यहां देखें डेरगांव की विधानसभा सीट के लाइव नतीजे और जानें चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे।

Dergaon (Assam) Vidhan Sabha Election Candidates

यहां देखें डेरगांव विधानसभा सीट के सभी उम्मीदवारों की पार्टी, संपत्ति और पारिवारिक प्रष्ठभूमि से जुड़ी पूरी जानकारी।

उम्मीदवार सूची 2026 Candidates Name Party/Alliance Assets/Liabilities Mridul Kumar Dutta Rs 1,38,39,211 ~ 1 Crore+ / Rs 11,00,000 ~ 11 Lacs+ Cases Age Education 0 65 Doctorate Pulin Gogoi Rs 56,70,685 ~ 56 Lacs+ / Rs 9,09,156 ~ 9 Lacs+ Cases Age Education 0 47 12th Pass Sagorika Bora / Cases Age Education 0 34 Post Graduate

डेरगांव में पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे | Dergaon Last Terms Result, Winner Name

यहां देखें डेरगांव में पिछले विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई और किसे हार का सामना करना पड़ा।

पिछले चुनावों में के नतीजे Year Party Candidates Name 2021 Bhabendra Nath Bharali 2016 Bhabendra Nath Bharali 2011 Aroti Hazarika Kachari

असम विधानसभा चुनाव रिजल्ट 2026 | Assam Vidhan Sabha Election Results 2026 LIVE

यहां जानें असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का उम्मीदवार आगे और कौन पीछे रहा।